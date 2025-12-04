Luis Henrique e i suoi primi sprazzi di classe in Inter Venezia il club celebra il tunnel da applausi del brasiliano – VIDEO
di Giuseppe Colicchia Luis Henrique e i suoi primi sprazzi di classe in Inter Venezia, il club celebra il tunnel del brasiliano in mezzo a due avversari. Nella notte di Coppa Italia che ha visto l’Inter superare il Venezia e approdare ai quarti di finale, c’è stato spazio anche per una piccola, personale rivincita. Luis Henrique, l’esterno offensivo brasiliano arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia, ha finalmente strappato i primi, convinti applausi del pubblico di San Siro. Finora, l’avventura del classe 2001 con la maglia della Beneamata è stata avara di soddisfazioni, caratterizzata da un minutaggio ridotto e da prestazioni spesso timide che ne avevano messo in discussione l’impatto. 🔗 Leggi su Internews24.com
