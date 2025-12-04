Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo | l'ultima trovata dell'allenatore
Nell'ultimo allenamento del PSG è comparso un maxi schermo con scritti i nomi dei giocatori: l'ultima idea di Luis Enrique per allenare la fase difensiva dei parigini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vi ricordate i famosi giorni di riposo dati da Luis Enrique ai suoi giocatori più forti prima della finale di Champions con l’Inter? Ecco, vista la classifica attuale della Ligue 1, quest’anno potrebbe non essere una strada percorribile. - facebook.com Vai su Facebook
Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo: l’ultima trovata dell’allenatore - Nell'ultimo allenamento del PSG è comparso un maxi schermo con scritti i nomi dei giocatori: l'ultima idea di Luis Enrique per allenare la fase difensiva ... Da fanpage.it
Psg, Luis Enrique allena dalla tribuna per un tempo: ecco il motivo - L'ultima trovata di Luis Enrique arriva dalla sfida tra il suo Paris Saint- Lo riporta corrieredellosport.it
PSG, intervento killer di Camara su Chevalier: attimi di terrore nel match col Monaco. Il portiere: “Ho temuto per la mia carriera” - PSG, attimi di paura per Lucas Chevalier che finisce a terra dopo l'entrata killer di Camara che viene solo ammonito: Ho temuto per la mia carriera ... Come scrive sport.virgilio.it
Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina - Il Monaco ospita il PSG in una sfida che promette spettacolo al Louis II. Segnala tuttomercatoweb.com
Psg, Luis Enrique: "Kvara non si è allenato, domani decideremo se sarà a disposizione" - Mercoledì il Psg ospita l'Atalanta alle 21 per la prima giornata di Champions (match da seguire LIVE su Sky). sport.sky.it scrive
Il dodicesimo uomo del PSG: la “straordinaria normalità” di Luis Enrique - Il PSG continua a vincere: arrivato alla centesima panchina con i francesi, Luis Enrique continua a essere un fattore per la squadra parigina. Secondo gianlucadimarzio.com