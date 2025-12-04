Luis Enrique allena il PSG con uno schermo gigante in campo | l'ultima trovata dell'allenatore

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo allenamento del PSG è comparso un maxi schermo con scritti i nomi dei giocatori: l'ultima idea di Luis Enrique per allenare la fase difensiva dei parigini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

