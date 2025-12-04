luigi tarlazzi bagnacavallese da esportazione il suo successo professionale negli stati uniti

Nell’ambito del progetto “Bagnacavallo nel mondo”, nato per mantenere vivo il legame con i concittadini che vivono all’estero, giovedì 27 novembre il sindaco Matteo Giacomoni (a destra nella foto con Tarlazzi) e Gabriella Foschini – in rappresentanza dell’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim – hanno incontrato in municipio l’ingegner Luigi Tarlazzi, che vive e lavora negli Stati Uniti. Classe 1979, laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, Tarlazzi è oggi capo engineering di una business unit di una grande corporation americana del settore delle telecomunicazioni, che conta più di 150. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

