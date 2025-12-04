L’Ue apre un’indagine su Meta per l’uso dell’IA di Whatsapp
Secondo quanto rivelato dal Financial Times, la Commissione vuole chiarire l’integrazione di Meta IA nel servizio di messaggistica. L’indagine segue quella dell’antitrust italiana avviata a luglio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Procura apre un'indagine per odio razziale dopo gli atti vandalici contro la sinagoga di Monteverde. Ieri la telefonata di Mattarella al presidente della Comunità Ebraica di Roma https://www.ilfaroonline.it/2025/12/01/roma-vandalizzata-la-sinagoga-di-mon Vai su Facebook
C’è un pm a Milano, Francesco De Tommasi, che mentre processa una donna (Alessia Pifferi) per la morte della figlia di 18 mesi mette sotto indagine in un processo parallelo la legale di Pifferi, 4 psicologhe del carcere di San Vittore e uno psichiatra e li accus Vai su X