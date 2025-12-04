L’Ue apre un’indagine su Meta per l’uso dell’IA di Whatsapp Italia esclusa

Repubblica.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione vuole chiarire l’integrazione di Meta IA nel servizio di messaggistica. L’indagine segue quella dell’antitrust italiana avviata a luglio, per questo non riguarderà Roma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

