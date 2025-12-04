L' Ue apre le porte alla nuova generazione di Ogm | cosa cambia

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Ue e il Parlamento hanno raggiunto un accordo su una serie di norme che stabiliscono un quadro giuridico per le nuove tecniche genomiche (Ngt), aprendo così le porte a una nuova generazione di Ogm. L'approvazione era ritenuta urgente anche perché queste nuove tecniche sono già. 🔗 Leggi su Today.it

l ue apre le porte alla nuova generazione di ogm cosa cambia

© Today.it - L'Ue apre le porte alla nuova generazione di Ogm: cosa cambia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Budapest apre le porte. Putin nel cuore dell’Ue. L’Aja: "Va arrestato" - Il presidente ungherese, Viktor Orban, canta vittoria; l’Ue fa buon viso a cattivo gioco, mentre la Corte penale internazionale de L’Aja ricorda che il mandato di arresto per ... Si legge su quotidiano.net

Budapest apre le porte. Putin nel cuore dell’Ue. L’Aja: "Va arrestato" - La Cpi: il recesso dell’Ungheria dallo statuto di Roma non è ancora in vigore. quotidiano.net scrive

L'Ue verso nuova stretta contro la flotta ombra russa - L'Ue è pronta a proporre una nuova stretta contro la flotta ombra russa, le petroliere che trasportano il greggio di Mosca aggirando le sanzioni con bandiere di comodo. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Apre Porte Nuova