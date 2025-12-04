L’Ue alza i dazi a chi non riprende i migranti

Intesa per rivedere le agevolazioni commerciali ai Paesi in via di sviluppo che bloccano il rimpatrio degli irregolari dall’Europa. Ma Ursula von der Leyen deve capire anche un’altra cosa: le tariffe, a prescindere, proteggono i nostri agricoltori dalla concorrenza low cost. Bisognerebbe avere la penna di Lewis Carrol perché questa è come la festa di non compleanno organizzata per Ursula nel Paese delle meraviglie. Stiamo celebrando la festa dei non dazi! Però stavolta il Cappellaio Matto, e cioè il Consiglio Ue, ha tirato fuori una sorpresa: si sospendono le tariffe solo a quei Paesi che accettano di ripigliarsi i migranti entrati illegalmente in Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ue alza i dazi a chi non riprende i migranti

Approfondisci con queste news

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 26 NOVEMBRE - Manovra, Conte: Confindustria finalmente alza la voce, dazi e bollette tenaglia infernale. Regionali, Salvini: in Lombardia se FdI avrà candidati all'altezza li considereremo TUTTE LE NOTIZIE dall’Italia - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia dazi dal 1° ottobre su farmaci al 100% (ma nella Ue resteranno al 15%), mobili da cucina e bagno al 50% e camion al 25%. La Cina è il maggiore acquirente ... - Nuova raffica di dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump, in vigore dal primo ottobre. Come scrive ilsole24ore.com

Donald Trump ha tolto i dazi su vari prodotti alimentari per abbassarne i prezzi - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tolto i dazi statunitensi su alcuni prodotti come carne, caffè e frutta, perché il loro prezzo stava aumentando troppo per i consumatori americani. Riporta ilpost.it

L’ira di Trump sulla Cina: «Dazi del 100% da novembre». Cancellato l’incontro con Xi. Wall Street in calo - «Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti» avevca scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social network Truth, accusando Pechino di ... Si legge su corriere.it

La Ue alza lo scudo sull’acciaio: dazi al 50% e quote dimezzate per fermare l’ondata cinese - Il responsabile delle politiche industriali della Commissione europea Stefane Sejourné ha confermato che la proposta per la nuova salvaguardia europea ... Riporta corriere.it