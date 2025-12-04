Lucio Corsi Musetti e Olly sono le parole più cercate dagli italiani | cosa dice Google Trends 2025

Vi siete mai chiesti quali sono le parole più cercate dagli italiani? Ce lo dice Google Trends 2025. Il motore di ricerca tra i più famosi, infatti, ha stilato una classifica delle parole più cercate per categoria. Il personaggio dell’anno è sicuramente Lucio Corsi, seguito dai grandi dello sport (ma non compare, stranamente, Sinner), ma anche ricette e “perché”. Google Trends 2025, cosa hanno cercato gli italiani?. Questa la lista (per categoria) delle parole più ricercate: Lucio Corsi. Papa Francesco. Monster: La storia di Ed Gein. Conclave. Lucio Corsi. Casatiello napoletano. Come vestirsi a Pasqua?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lucio Corsi, Musetti e Olly sono le parole più cercate dagli italiani: cosa dice Google Trends 2025

