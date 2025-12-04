Lucia Casagni rieletta presidente del Rione di Porta Romana
Il Rione di Porta Romana conferma Lucia Casagni nel ruolo di presidente. La prima donna a ricoprire tale carica nella storia del rione è stata rieletta nelle elezioni di domenica scorsa, 30 novembre.Casagni, già responsabile Folklore e sempre molto vicina al settore, guiderà un Consiglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Porta Romana, Lucia Casagni rieletta presidente dlvr.it/TPd7nx ? #LuciaCasagni Vai su X
LUCIA CASAGNI FA IL BIS ?La prima donna a guidare il rione giallorosso è stata confermata a furor di popolo per il prossimo triennio Al suo fianco il vice Bruno Buccelletti e il capitano Luca Borghesi. Molte conferme ed alcune new entry “girl power” nel re - facebook.com Vai su Facebook
Porta Romana, Lucia Casagni rieletta presidente - La prima donna a guidare il rione giallorosso è stata confermata a furor di popolo per il prossimo triennio ... Si legge su msn.com