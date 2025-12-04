Lucca rompe il silenzio e con un post risponde ai fischi in Napoli – Cagliari – FOTO

Il Napoli, pur con qualche sofferenza di troppo ai calci di rigore, si gode il passaggio del turno in Coppa Italia. Contro il Cagliari, è andato in campo una versione B della squadra di Antonio Conte, con molti calciatori che hanno avuto modo di mettersi in mostra. Tra di essi c’è, senza dubbio, Lorenzo Lucca: non è bastato il gol del momentaneo 1-0 a placare quello che sembra un malcontento che almeno una parte della piazza nutre nei suoi confronti. Al momento del cambio, nel corso del secondo tempo, ci sono stati alcuni fischi per l’ex Udinese, che evidentemente deve ancora trovare le misure in questa sua nuova esperienza in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

