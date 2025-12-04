Lucca ripartenza per il centravanti del Napoli? I giudizi dei quotidiani più importanti sulla punta

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sotto i giudizi considerando anche il goal realizzato È una vita complicata quella del centravanti di scorta a Napoli, specialmente se ti chiami Lorenzo Lucca e devi convivere con due pesi massimi: il costo del tuo cartellino (35 milioni di euro) e la concorrenza spietata di Hojlund e Lukaku.La sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lucca, ripartenza per il centravanti del Napoli? I giudizi dei quotidiani più importanti sulla punta

Lucca non sa stoppare una palla, non riesce a difendere un pallone, fa sempre errori che favoriscono la ripartenza avversaria. In più ha un atteggiamento egoista e presuntuoso in campo. Non merita i miliardi che guadagna. @sscnapoli #NapoliCagliari #Forz Vai su X

Lucca si sblocca, Milinkovic Savic decisivo ai rigori: il Napoli ai quarti di Coppa Italia - Il centravanti, infatti, nelle sue stagioni è sempre stato decisivo nella coppa nazionale Lo era stato sia nella scorsa stagione, segnando due gol in tre ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

GAZZETTA - Napoli-Cagliari occasione per Lucca per brillare, la piazza si aspetta la sua reazione - La Gazzetta dello Sport scrive di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, pronto a partire titolare contro il Cagliari nella sfida di Coppa Italia: "La speranza, semmai, e` quella di rivedere brillare a ... napolimagazine.com scrive

Napoli, le ultime verso il Lecce: in attacco c'è Lucca, McTominay a riposo - Per prudenza, per esigenze, perché adesso bisogna far così: si chiamano rivoluzioni silenziose, diventano indispensabili quando giochi un giorno sì e l’altro pure, perlomeno ogni 72 o 96 ore, e non ... Scrive gazzetta.it