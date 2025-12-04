A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ettore Imborglia, ex agente di Lorenzo Lucca. Queste le sue parole: Imborglia: Lucca ieri non ha sentito i fischi dei tifosi! Scherzo .. “Lucca ieri non ha sentito i fischi dei tifosi! Scherzo, li ha sentiti e non ho capito se erano tanti, pochi e da dove provenivano. Ci può stare perchè quando un giocatore viene pagato tanto e viene presentato in un certo modo ci può stare che l’attesa sia elevata. Penso che tutto ciò fa parte del calcio e Lorenzo lo sa, non lo trovo giustissimo perchè dopo 5 mesi non può essere fischiato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Lucca: “Non gli interessa nulla dei fischi, li trasformerà in applausi”