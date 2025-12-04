Lorenzo Lucca era chiamato a sfruttare la chance concessagli da Antonio Conte ma, nonostante il gol realizzato, la missione non sembra essere stata portata a termine. Contro il Cagliari, l’attaccante del Napoli è riuscito a sbloccarsi dopo un lungo digiuno ma la prestazione offerta non è stata propriamente all’altezza delle aspettative. Almeno secondo parte dei tifosi. Napoli-Cagliari, l’uscita dal campo di Lucca è tra i fischi. Nelle ultime settimane, per Lorenzo Lucca il minutaggio in campo è andato via via diminuendo e contro il Cagliari è sceso in campo dal primo minuto per la quarta volta in questa stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca fischiato al Maradona: avete notato la reazione? Non è passata inosservata