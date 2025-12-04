lucca film festival 2026 al via i bandi per la ventiduesima edizione

XXII edizione Al via i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026 Premi di 3mila euro per il miglior lungometraggio e di 1.000 euro per il miglior cortometraggio Scadenza 15 luglio 2026, con la earlybird deadline al 31 gennaio 2026, iscrizioni al link https:filmfreeway.comLuccaFilmFest Al via i bandi per i concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, con la direzione artistica di Nicola Borrelli. Il festival è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

