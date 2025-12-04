Lucca Film Festival 2026 al via i bandi per la ventiduesima edizione

Romadailynews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

       XXII edizione Al via i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi  e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026 Premi di 3mila euro per il miglior lungometraggio e di 1.000 euro per il miglior cortometraggio Scadenza 15 luglio 2026, con la  earlybird deadline  al 31 gennaio 2026, iscrizioni al link  https:filmfreeway.comLuccaFilmFest   Al via i bandi per i concorsi internazionali  di lungometraggi e cortometraggi della ventiduesima edizione del   Lucca Film Festival,  che si svolgerà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, con la direzione artistica di  Nicola Borrelli.  Il festival è realizzato grazie al contributo della  Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

lucca film festival 2026 al via i bandi per la ventiduesima edizione

© Romadailynews.it - Lucca Film Festival 2026, al via i bandi per la ventiduesima edizione

Argomenti simili trattati di recente

Lucca Film Festival 2026, al via i bandi per la ventiduesima edizione - XXII edizione Al via i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026 Premi di 3mila euro per il ... Segnala romadailynews.it

lucca film festival 2026Lucca, il 2026 porterà alla città un nuovo ingresso da un sotterraneo delle Mura - L'annuncio: entro ottobre del prossimo anno, grazie ad un intervento da oltre 300mila euro, ci sarà l'apertura di un so ... Si legge su msn.com

Katy Perry al Lucca Summer Festival: annunciata l'unica data italiana nel 2026 - I biglietti saranno disponibili in prevendita da mercoledì 5 novembre (ore 11) ... Come scrive it.blastingnews.com

Lucca Film Festival, quante emozioni. Borrelli: "Bilancio molto positivo" - I ringraziamenti del direttore artistico della manifestazione a istituzioni, sponsor, collaboratori e ospiti . lanazione.it scrive

lucca film festival 2026Neil Young al Summer Festival di Lucca 2026: il concerto il 14 luglio - L'altra data italiana del Love Earth Tour 2026 a Codroipo il 16 luglio ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Lucca Film Festival for Future, candidature aperte fino al 31 luglio - Il Concorso, In collaborazione Con Sofidel, è riservato a giovani registi e filmmaker per portare la sostenibilità al cinema. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucca Film Festival 2026