Lucca | Di Lorenzo gli scrive sui social il messaggio è da vero leader!

Continua l’ottimo periodo in casa Napoli. Dopo la vittoria contro la Roma, gli uomini di Antonio Conte hanno battuto ai calci di rigore il Cagliari di Fabio Pisacane, aggiudicandosi il passaggio del turno in Coppa Italia. Diverse le note positive tra gli azzurri andati in campo, dall’esordio al Maradona di Antonio Vergara al gol ritrovato di Lorenzo Lucca. All’uscita dal campo, nonostante la rete, ci sono stati diversi fischi per l’ex centravanti dell’Udinese. Lucca, però, ha rotto il silenzio e con un post sul suo profilo Instagram ha risposto ai tifosi: è appena arrivato anche il messaggio da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lucca: Di Lorenzo gli scrive sui social, il messaggio è da vero leader!

Lorenzo Lucca dopo il gol e i fischi di una parte dei tifosi al Maradona, sceglie un messaggio d'amore come risposta. E quel "crir a me" che potrebbe lasciar intendere qualcosa di non detto. - facebook.com Vai su Facebook

"Te voglio bene Napule, crir a me", Lorenzo Lucca sceglie il napoletano per mandare un messaggio ai propri tifosi #Lucca #SSCNapoli Vai su X

IL CAPITANO - Di Lorenzo commenta il post social di Lucca: "Stai sereno, noi crediamo in te" - Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ha commentato il post su Instagram del compagno di squadra Lorenzo Lucca scrivendo: "Stai sereno! Segnala napolimagazine.com

