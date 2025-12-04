Luca Momblano sicuro su Spalletti | È tornato quel Luciano anche un po’ logorroico ma molto attento soprattutto su un passaggio L’analisi

Luca Momblano parla di Spalletti: le sue dichiarazioni sull’attuale allenatore della Juventus, anche e soprattutto in vista del match di Napoli. L’evoluzione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus non passa solo dai risultati sul campo, come la recente vittoria in Coppa Italia o il successo a Bodo, ma anche dal modo in cui il tecnico si pone davanti ai microfoni. Nel corso dell’ultima puntata di Tribuna Juve, il giornalista Luca Momblano ha offerto un’interessante chiave di lettura sulla comunicazione dell’allenatore toscano, evidenziando come il suo approccio verbale sia diventato un indicatore preciso delle gerarchie e dello stato di salute del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Luca Momblano sicuro su Spalletti: «È tornato quel Luciano anche un po’ logorroico ma molto attento soprattutto su un passaggio». L’analisi

Scopri altri approfondimenti

#NapoliJuve è #Conte- #Spalletti L’analisi di Luca Momblano ? Vai su X

#NapoliJuve: le metafore di #Spalletti VS il sangue di #Conte. Comunicazioni a confronto | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Luca Momblano - facebook.com Vai su Facebook

Luca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO - Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri L’attesa per il big match di domenica sera tra Na ... juventusnews24.com scrive

Juve, Momblano: 'Il mediano una priorità se si trova il profilo giusto per Spalletti' - Momblano ha aggiunto: 'Si sta cercando di individuare un mediano con le caratteristiche che non sono solo tecniche che piacciono a Spalletti' ... Come scrive it.blastingnews.com

Juve, Momblano: 'Siamo a dicembre eppure il minutaggio di Zhegrova non sale' - Il giornalista ha aggiunto: 'Spalletti ha fatto capire di non poterlo schierare da titolare e non per questioni tecniche' ... Secondo it.blastingnews.com