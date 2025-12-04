Luca Carboni in piazza per accendere le luminarie d’artista di ‘Bologna è una regola’ in via Indipendenza | ecco quando

Bologna, 4 dicembre 2025 – Le parole di Luca Carboni illuminano via Indipendenza. L’iniziativa era già stata annunciata ma sabato 6 dicembre verranno ufficialmente accese le luci dell’artista bolognese. L’iniziativa è stata pensata dal Comune per celebrare l’apertura di una delle arterie più importanti della città riqualificata dai lavori del tram. Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli Video L’appuntamento con Luca Carboni e il sindaco per il click. L’appuntamento è quindi per sabato 6 dicembre alle 18 (in piazza Nettuno): saranno il sindaco Matteo Lepore e Luca Carboni stesso ad accendere le luminarie di artista con le parole di “Bologna è una regola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni in piazza per accendere le luminarie d’artista di ‘Bologna è una regola’ in via Indipendenza: ecco quando

