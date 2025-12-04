Luca Argentero a Oriolo Romano per le riprese di Doc | FOTO
Oriolo Romano continua a conquistare registi e produttori. In questi primi giorni di dicembre l'attore Luca Argentero è arrivato in paese per girare alcune scene della quarta stagione di “Doc – Nelle tue mani”, la serie Rai di successo in cui interpreta il medico Andrea Fanti. Impegnato in piazza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
