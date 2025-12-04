Lublino day 3 | Quadarella prosegue la sfida con Gose negli 800 Ceccon per la finale nei 100 dorso Italia da podio nella 4×50 sl

La terza giornata degli Europei di Lublino si apre con una sessione mattutina densissima, in cui l’Italia cerca conferme e pass per semifinali e finali. Le gare veloci offriranno molte occasioni agli azzurri, mentre 800 stile libero femminili e 4×50 stile libero mixed assegneranno già in mattinata gli otto posti per le finali. Si parte con i 100 farfalla femminili, dove per l’Italia c’è in gara Costanza Cocconcelli, inserita in prima batteria con un personale da 57’’52. La bolognese, che non ha palesato finora una condizione straordinaria ma sa salire di colpi durante i grandi eventi, potrà giocarsi l’accesso alle semifinali contro un campo di altissimo livello: su tutte Tessa Giele (54’’66), la svedese Louise Hansson e la finlandese Laura Lahtinen, tutte in grado di scendere sotto i 56”. 🔗 Leggi su Oasport.it

