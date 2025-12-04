Lube la trasferta è maledetta Brutto crollo sul campo di Monza
vero volley monza 3 cucine lube civitanova 1 (25-23, 25-21, 21-25, 25-14) VERO VOLLEY: Velichkov 1, Frascio, Atanasov 15, Rohrs 17, Marttila 4, Ciampi NE, Knipe NE, Scanfera (L), Larizza, Beretta 10, Padar 14, Zimmermann 1, Mosca 8, Pisoni (L). All.: Eccheli CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Heer, Gargiulo 5, Loeppky 10, Orduna 1, Bisotto (L) NE, Balaso, Boninfante 2, Poriya 3, Nikolov 26, Kukartsev 1, Podrascanin 2, Bottolo 5, Duflos-Rossi 3, Tenorio 2. All.: Medei Arbitri: Puecher, Armandola Note: Ace: 8; 6. Muri: 13; 7 La Lube Civitanova crolla nuovamente in trasferta. La Opiquad Arena si conferma tabù per i cucinieri che alzano bandiera bianca per 3-1 contro la Vero Volley Monza (al secondo successo stagionale) e rimandano ancora l’appuntamento con la prima vittoria lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Superlega, dopo due prove opache in trasferta, si rialza la Lube Civitanova che batte nettamente Cuneo all'Eurosuole Forum 3-0. Lotta, ma alla fine deve arrendersi la Yuasa Grottazzolina al PalaPanini di Modena - facebook.com Vai su Facebook
? Predators in trasferta domenica alla Kioene Arena di Padova per sostenere la Lube Partenze pullman - 23 novembre 2025 8.30 Corridonia - Bar Paola 9 Civitanova Marche - Palas #esserelube #cucinelube #creokitchens #Predators lubevolley.it/news/ Vai su X
Lube, sfatato il tabù trasferta: Civitanova vince fuori dai confini marchigiani espugnando Cisterna - CISTERNA La Cucine Lube espugna Cisterna conquistando la prima vittoria in trasferta, lontano dalle Marche meglio dire, della stagione. Da corriereadriatico.it
Trento-Lube: è il bivio per la corsa Scudetto. Oggi gara 3, Civitanova cerca l’exploit in trasferta - Salvo stravolgimenti che non sono molto usuali in questo sport, i due allenatori affronteranno questa terza sfida con gli stessi effettivi delle prime due partite salvo cambiare in corso di partita se ... Segnala corriereadriatico.it