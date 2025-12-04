Louis Vuitton sta rendendo la Formula 1 ancora più lussuosa

Louis Vuitton e la Formula 1 sono il matrimonio perfetto? Per dare una risposta a una domanda del genere siamo scesi in pista. Due host del Paddock Club di Formula 1 hanno accompagnato me e un gruppo di ospiti sul circuito principale del Gran Premio di Las Vegas per un giro completo, lungo poco più di 6 chilometri. Erano circa le cinque del pomeriggio e la città iniziava a vestirsi di luci: il crepuscolo calava e lo sfarzo tipico di Las Vegas si faceva sempre più evidente. Il clima di fine novembre era ideale, fresco al punto giusto per sfoggiare una giacca di pelle. Quindici di noi si sono sistemati sul pianale di un grande camion, simile a una pista di atterraggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

