Louis Vuitton sta rendendo la Formula 1 ancora più lussuosa
Louis Vuitton e la Formula 1 sono il matrimonio perfetto? Per dare una risposta a una domanda del genere siamo scesi in pista. Due host del Paddock Club di Formula 1 hanno accompagnato me e un gruppo di ospiti sul circuito principale del Gran Premio di Las Vegas per un giro completo, lungo poco più di 6 chilometri. Erano circa le cinque del pomeriggio e la città iniziava a vestirsi di luci: il crepuscolo calava e lo sfarzo tipico di Las Vegas si faceva sempre più evidente. Il clima di fine novembre era ideale, fresco al punto giusto per sfoggiare una giacca di pelle. Quindici di noi si sono sistemati sul pianale di un grande camion, simile a una pista di atterraggio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Angela e Marianna Velenosi hanno presentato Montagna, il Pecorino che nasce a 700 metri d’altezza ?, con l’abbinamento di Edoardo Tizzanini ?Executive Chef di DaV By Da Vittorio Louis Vuitton. ? Un nuovo racconto, che presto racconterò su VVQ Vai su X
Presidente e ceo di Louis Vuitton dal 2023, il manager italiano dal 1 gennaio guiderà anche la divisione che raggruppa alcune maison di moda del primo gruppo del lusso al mondo per ricavi. Mentre un altro italiano, Luca de Meo, sta rilanciando Kering - facebook.com Vai su Facebook
Louis Vuitton beauty debutta con il make-up: l'analisi economica di un lancio ardito che punta su dettagli emozionali esclusivi - La nuova collezione della maison di lusso comprende 55 rossetti opachi e satinati, 10 balsami per labbra, otto palette di ombretti, carte assorbenti, un set di pennelli da viaggio e piccoli astucci in ... Come scrive vogue.it