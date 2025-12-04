Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 2 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (97) 46 (91) 56 (56) 78 (55) 1 (50) Cagliari: 8 (118) 19 (79) 72 (75) 2 (72) 55 (71) Firenze: 42 (128) 65 (64) 63 (64) 40 (52) 37 (52) Genova: 73 (84) 52 (70) 30 (62) 34 (58) 5 (53) Milano: 89 (68) 73 (60) 50 (57) 36 (55) 4 (53) Napoli: 33 (92) 58 (81) 37 (64) 45 (58) 3 (45) Palermo: 16 (62) 5 (60) 36 (52) 17 (51) 15 (48) Roma: 63 (114) 6 (65) 51 (61) 70 (61) 52 (58) Torino: 88 (80) 89 (79) 57 (71) 18 (67) 82 (65) Venezia: 71 (86) 44 (80) 39 (62) 12 (55) 83 (49) Nazionale: 82 (141) 59 (117) 35 (111) 6 (71) 37 (60). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

