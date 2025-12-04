Lotta alla mafia Parlano i protagonisti in nome di Letizia Battaglia

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Contro le mafie: riflessioni e testimonianze’: questo è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà giovedì prossimo dalle 17.30 alle 19 presso il San Giacomo. Un convegno, a ingresso libero, ispirato anche dall’emozionante mostra ‘ Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020’ aperta fino all’11 gennaio al San Domenico, dedicata alla fotoreporter siciliana (nella foto): la mafia, attraverso scatti potenti, è uno dei temi che occuparono la sua vita professionale. E viene ritratta in tutta la sua violenza e crudeltà. La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora comunale alla legalità Emanuela Bassi e del vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Gianfranco Brunelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lotta alla mafia parlano i protagonisti in nome di letizia battaglia

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla mafia. Parlano i protagonisti in nome di Letizia Battaglia

Altre letture consigliate

lotta mafia parlano protagonistiLotta alla mafia. Parlano i protagonisti in nome di Letizia Battaglia - Incontro giovedì prossimo al San Giacomo: ci sarà l’ex questore Germanà, l’ex ispettore Pippo Giordano e il carabiniere Chinnici, nipote del giudice ucciso. Secondo msn.com

Legalità, memoria e responsabilità: all’ITI Cannizzaro un incontro con i protagonisti della lotta alla mafia - Oggi, presso l’aula magna dell’ITI “Stanislao Cannizzaro” di Catania, si è svolto un importante incontro dedicato ai temi della legalità ... Scrive newsicilia.it

lotta mafia parlano protagonisti"I protagonisti dell’antimafia parlino in Sala del Tricolore" - Le parole di solidarietà verso il giudice Rat sono importanti. Segnala msn.com

La lotta alla mafia in un fumetto. Protagonista l’ex pm Grasso - Tante ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze della scuola media di Borgo a Mozzano hanno accolto ieri mattina nella Sala delle Feste Pietro Grasso, ex magistrato e Procuratore nazionale ... Secondo lanazione.it

UniMe ricorda Boris Giuliano, 'protagonista lotta alla mafia' - L'Università di Messina stamane ha ospitato un convegno in ricordo di Boris Giuliano: "Intuizioni e metodi investigativi", alla presenza del direttore della Direzione centrale anticrimine della ... Si legge su ansa.it

lotta mafia parlano protagonistiVittime di mafia, le donne che hanno sfidato il potere maschilista per eccellenza - Sensibilizzare i più giovani contro la violenza sulle donne può passare anche attraverso il racconto delle donne protagoniste della lotta contro le mafie. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Mafia Parlano Protagonisti