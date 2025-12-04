Lotta alla mafia Parlano i protagonisti in nome di Letizia Battaglia

‘Contro le mafie: riflessioni e testimonianze’: questo è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà giovedì prossimo dalle 17.30 alle 19 presso il San Giacomo. Un convegno, a ingresso libero, ispirato anche dall’emozionante mostra ‘ Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020’ aperta fino all’11 gennaio al San Domenico, dedicata alla fotoreporter siciliana (nella foto): la mafia, attraverso scatti potenti, è uno dei temi che occuparono la sua vita professionale. E viene ritratta in tutta la sua violenza e crudeltà. La giornata si aprirà con i saluti del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora comunale alla legalità Emanuela Bassi e del vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Gianfranco Brunelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla mafia. Parlano i protagonisti in nome di Letizia Battaglia

