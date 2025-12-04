ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cielo di domani si muove tra concretezza e cambiamenti interiori. La Luna in Toro favorisce stabilità e scelte solide, mentre Venere in Capricorno rafforza i legami basati sulla fiducia. Mercurio stimola il dialogo, ma richiede chiarezza. È una giornata ideale per mettere ordine, fare scelte pratiche e rafforzare ciò che conta davvero. Il segno fortunato della giornata è il Toro, sostenuto dalla Luna nel proprio segno e da aspetti favorevoli con Venere. Ariete. Domani senti il bisogno di rallentare. Il lavoro richiede precisione e pazienza. In amore potresti percepire una leggera distanza che si risolve con una parola giusta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 5 dicembre 2025: le previsioni e il segno fortunato della giornata