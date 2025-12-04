Loreto picchia la moglie | Ti piacciono i calci? Le figlie lo filmano e denunciano lui finisce a processo
LORETO - «La picchiava a mani nude, con i calci, la scopa e una volta pure con un tronchetto di legno. La teneva sotto controllo con le botte, ormai ci aveva preso gusto».. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
Loreto, picchia la moglie: «Ti piacciono i calci?». Le figlie lo filmano e denunciano, lui finisce a processo - facebook.com Vai su Facebook
Loreto, picchia la moglie: «Ti piacciono i calci?». Le figlie lo filmano e denunciano, lui finisce a processo - «La picchiava a mani nude, con i calci, la scopa e una volta pure con un tronchetto di legno. Scrive corriereadriatico.it