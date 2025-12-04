Lorenzo Musetti Berrettini spiega chi è davvero | Lo ha fatto ogni giorno

Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti aveva rinunciato alla partecipazione alle Finals di Coppa Davis 2025 a Bologna. Un "no" che ha scatenato non poca polemica. A difenderli ecco che ci ha pensato Matteo Berrettini: "Jannik e Lorenzo c'erano: sono una fonte di ispirazione incredibile per tutti - ha detto senza mezzi termini dopo che l'Italia ha conquistato la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile -. Siamo un gruppo umano enorme, giochiamo o no. Sono stati vicini a noi ogni giorno". A Sportweek lo sportivo si è detto estremamente orgoglioso del risultato ottenuto: "Stiamo portando il tennis a un livello incredibile, sia per i risultati, sia per l’amore e l’affetto che riceviamo e che i bambini sviluppano nei confronti del tennis. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, Berrettini spiega chi è davvero: "Lo ha fatto ogni giorno"

