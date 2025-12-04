Lorenzo Lucca e il futuro in bilico | a gennaio potrebbe già andare via Ieri timidi fischi dal Maradona
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe prendere una direzione inattesa già nel mese di gennaio. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate con grandi aspettative, starebbe valutando la possibilità di lasciare il club in prestito per sei mesi, alla ricerca di maggiore continuità e minutaggio. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe addirittura rivedere la formula d’acquisto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Scopri altri approfondimenti
Un tifoso del Napoli fa scoppiare il caso: "Lorenzo Lucca è stato fischiato dallo stadio al momento del cambio". Ma la verità è un'altra. - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli elimina il #Cagliari e stacca il pass per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Poche note positive: il ritorno al gol di Lorenzo #Lucca e la prima brillante da titolare di Antonio #Vergara, il cui sinistro vellutato ha illuminato il Maradona e merita considerazio Vai su X
Lucca via? Tanti club su di lui per gennaio, Sky: la situazione e cosa può accadere - Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, fa il punto della situazione ... Come scrive tuttonapoli.net
Lucca: "Ho voluto solo il Napoli, anche in ottica Mondiali. Conte può migliorarmi tanto" - In arrivo dall'Udinese, per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro totali, ... Da sport.sky.it