Lorenzo Lucca e il futuro in bilico | a gennaio potrebbe già andare via Ieri timidi fischi dal Maradona

Dailynews24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe prendere una direzione inattesa già nel mese di gennaio. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate con grandi aspettative, starebbe valutando la possibilità di lasciare il club in prestito per sei mesi, alla ricerca di maggiore continuità e minutaggio. Il Napoli, dal canto suo, potrebbe addirittura rivedere la formula d’acquisto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

