L' Orchestra d' archi Blanc in concerto a Fraforeano
Il Comune di Ronchis è insieme all'Orchestra d'Archi Blanc e Stefano Montello, per presentare il Concerto di Natale che avrà un repertorio unico, in un luogo dal fascino antico e comunitario come la Chiesa di Fraforeano, Sarà l' occasione per lasciarsi avvolgere dalle melodie incantevoli che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
