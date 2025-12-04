Lookman Juve il Galatasaray rilancia | super proposta per convincere l’attaccante nigeriano a sposare il progetto! La mossa spiazza le altre pretendenti

Lookman Juve, il Galatasaray torna alla carica con un ingaggio importante ma la valutazione di 55 milioni dell’Atalanta complica i piani turchi. Il futuro di Ademola Lookman continua a essere uno dei temi caldi del calciomercato internazionale e le ultime notizie provenienti dall’estero rischiano di complicare i piani delle pretendenti italiane, tra cui la Juventus. L’attaccante dell’ Atalanta, protagonista di stagioni straordinarie a Bergamo, è finito nuovamente nel mirino del Galatasaray. Il club turco, sempre molto ambizioso e disposto a investimenti importanti (come dimostrato con Osimhen e Icardi ), sembra pronto a tornare alla carica con argomenti economici molto convincenti per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve, il Galatasaray rilancia: super proposta per convincere l’attaccante nigeriano a sposare il progetto! La mossa spiazza le altre pretendenti

