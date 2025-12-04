Longiano un presepe d’arte che racconta la speranza di oggi
A Longiano, le festività natalizie prendono forma in un racconto visivo inatteso: la Natività diventa linguaggio del presente grazie al lavoro di Paolo Di Capua. Nel polo museale della Fondazione Tito Balestra, il pubblico è invitato a confrontarsi con un presepe che parla di speranza condivisa, responsabilità collettiva e ricerca interiore. Un Natale d’arte a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
