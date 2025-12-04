Lo schianto nella notte sulla statale Alemagna. Tragedia a Longarone, in provincia di Belluno, dove poco prima della mezzanotte del 3 dicembre. La statale Alemagna, a quell’ora, non ha rumori. La percorrono camion di rientro, poche auto, la luce gialla dei lampioni che si dissolve sulla carreggiata umida. Alle 23:40, all’altezza di Longarone, qualcosa spezza la quiete: uno schianto violentissimo, due auto distrutte e la vita di Elisa De Paris, 33 anni, fermata senza appello. I soccorsi e la constatazione del decesso. Era rientrando verso casa. Lavorava in un bar, tutti la conoscevano, soprattutto da quando era diventata madre di due bambini piccoli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Longarone, frontale nella notte: muore la 33enne Elisa De Paris, era madre di due figli