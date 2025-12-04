Londra l' Ambasciatore d’Italia ospita The Comedy Divine del Teatro Patologico

Affaritaliani.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo, organizzato grazie alla sponsorizzazione non condizionante del Consiglio Europeo della Diversità, Equità ed Inclusione di Pfizer (DEICE), approda nella capitale britannica dopo una tappa a New York. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

londra l ambasciatore d8217italia ospita the comedy divine del teatro patologico

© Affaritaliani.it - Londra, l'Ambasciatore d’Italia ospita “The Comedy Divine” del Teatro Patologico

Approfondisci con queste news

'Casa Italia' la nuova ambasciata a Londra, presenza a 360 gradi - È stata inaugurata a Londra dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani Casa Italia, la nuova sede che ospita gli uffici ... Secondo ansa.it

A Londra un evento dedicato ai birrifici artigianali italiani - L'ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato The Italian Pour, un evento di promozione delle birre artigianali italiane nell'ambito di un progetto di collaborazione tra ICE Londra e Beer52, il club ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Londra Ambasciatore D8217italia Ospita