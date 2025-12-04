Londra l' Ambasciatore d’Italia ospita The Comedy Divine del Teatro Patologico

Lo spettacolo, organizzato grazie alla sponsorizzazione non condizionante del Consiglio Europeo della Diversità, Equità ed Inclusione di Pfizer (DEICE), approda nella capitale britannica dopo una tappa a New York. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Londra, l'Ambasciatore d’Italia ospita “The Comedy Divine” del Teatro Patologico

