Lombardia guasto al datacenter Aria Bertolaso | Servizi ripristinati Non è stato un attacco

Milano, 4 dicembre 2025 – Questa notte si è verificato un problema informatico al datacenter regionale della Lombardia gestito da Aria che ha avuto ripercussioni su diverse strutture sanitarie, causando il blocco temporaneo di alcuni servizi. L'assessorato al Welfare, la Direzione Generale Welfare e Aria, come si legge in una nota della Regione, hanno subito attivato l'unità di crisi e, nelle strutture coinvolte, sono stati adottati i sistemi di gestione manuale per contenere l'impatto sulle attività. Bertolaso: “Servizi ripristinati, restano disagi. Ma non è stato un attacco”. "Ringrazio il personale delle strutture sanitarie per la tempestiva attuazione delle misure di emergenza - evidenzia l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

