Lodi i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara | 2.505 interventi nell’anno
Lodi, 4 dicembre 2025 – Si è svolta oggi 4 dicembre 2025, al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona del Corpo. “Siamo sotto organico ma sempre presenti, vicini alla comunità”, ha ribadito il comandante Francesco Scrima. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili, militari e religiose, tra cui il vescovo Maurizio Malvestit i, il prefetto Davide Garra, la consigliera regionale Roberta Vallacchi, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, il sindaco di Lodi Andrea Furegato, il presidente del Tribunale Angelo Tibaldi, la procuratrice Laura Pedio, il questore Pio Russo e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Alberto Cicognani e Piergiorgio Samaja. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
