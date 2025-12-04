Lobotka si ferma | nuovo allarme per il Napoli a pochi giorni della Juventus

Il Napoli si prepara alla sfida che, per tradizione e peso specifico, segna ogni stagione. Ma nell’avvicinamento al big match contro la Juventus, la squadra di Antonio Conte deve fare i conti con una notizia che complica i piani del tecnico: Stanislav Lobotka si è fermato di nuovo. Il centrocampista slovacco, punto di equilibrio della manovra partenopea e faro della costruzione bassa, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra durante il riscaldamento della gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Un episodio arrivato quasi in sordina, ma sufficiente a generare allarme in vista delle prossime partite. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lobotka si ferma: nuovo allarme per il Napoli a pochi giorni della Juventus

