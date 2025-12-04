Lobotka potrebbe saltare il match contro la Juventus per risentimento muscolare alla tibia

In vista del match contro la Juventus, Stanislav Lobotka ha subito un infortunio muscolare in allenamento e potrebbe saltare il match contro i bianconeri. Le condizioni di Lobotka. Il comunicato del Napoli recita: Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Il centrocampista del Napoli: «Cosa ci ha detto Conte all’intervallo del Qarabag? Di crederci». «La Champions è diversa dalla Serie A, ogni squadra è forte. Contro l’Eintracht abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, perdendo due punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka potrebbe saltare il match contro la Juventus per risentimento muscolare alla tibia

