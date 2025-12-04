Lobotka out per Napoli vs Juventus | partenopei in emergenza a centrocampo per la supersfida contro i bianconeri
Arrivano brutte notizie per il Napoli in vista del big match di domenica sera al Maradona contro la Juventus. Il centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka, sarà infatti out, per un problema muscolare rimediato durante il riscaldamento del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Mister Conte dovrà quindi reiventarsi tutto il centrocampo, già orfano di Anguissa e De Bruyne. LOBOTKA OUT PER NAPOLI VS JUVENTUS: IL COMUNICATO DEI PARTENOPEI Come riportato dalla nota ufficiale del club,” Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
