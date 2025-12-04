Lobotka mette nei guai il Napoli | non solo la Juventus quanto starà fuori e quali sfide salterà il big di Conte Ultimissime

Lobotka inguaia il Napoli: non solo la Juventus, quanto rimane fuori e quali partite salta il big di Conte. Ultimissime. L’emergenza a centrocampo del Napoli si trasforma in una vera e propria crisi di nervi e di uomini. La notizia che i tifosi azzurri temevano è arrivata, confermando le sensazioni negative del pre-partita di Coppa Italia: Stanislav Lobotka dovrà fermarsi a lungo. Il comunicato ufficiale del club ha certificato l’infortunio, ma sono le indiscrezioni sui tempi di recupero a gelare Castel Volturno: l’anno solare del regista slovacco è, con ogni probabilità, terminato in anticipo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lobotka mette nei guai il Napoli: non solo la Juventus, quanto starà fuori e quali sfide salterà il big di Conte. Ultimissime

