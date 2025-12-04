Lo strano caso del piccolo Comune sul Lago di Garda a cui un imprenditore chiede 30 milioni di danni
Da una parte la volontà di evitare nuove colate di cemento. Dall’altra un imprenditore che si sente danneggiato e che punta il dito contro uffici tecnici e amministrazione comunale, rei a suo dire di non aver rispettato le regole. Risultato? Sulla testa di Toscolano Maderno – paese di circa 7mila abitanti affacciato sulla sponda ovest del Lago di Garda – pende la richiesta di un maxi-risarcimento da 30 milioni di euro per due distinte vicende che coinvolgono la stessa società immobiliare (Le Perle), che fa capo a Marco Pietta. Una storia fatta di carte bollate e ricorsi, la cui risoluzione è nella mani di giudici amministrativi – che in parte si sono già espressi a favore dell’imprenditore – e civili, e che rischia di creare non poche difficoltà all’ente bresciano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
