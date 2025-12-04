Lo spread crolla sotto i 70 punti ma nessuno ne parla

Intanto la Bce fa muro all'emendamento sull'oro di Bankitalia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lo spread crolla sotto i 70 punti ma nessuno ne parla

Leggi anche questi approfondimenti

Spread sotto i 70 punti, ai minimi da fine 2009: ecco perché è importante - facebook.com Vai su Facebook

Spread sotto i 70 punti, è ai minimi da fine 2009. Gli effetti su Btp, titoli di Stato, famiglie e imprese - Bund è uno degli indicatori più osservati quando si parla di finanza pubblica italiana. Lo riporta ilgazzettino.it

Spread Btp-Bund scende sotto 70 punti: segnale di ripresa per l'Italia - Negli ultimi giorni, il mercato obbligazionario italiano ha registrato un notevole cambiamento, con lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi che è sceso a 69,7 punti base, segnando il livello più basso ... Secondo notizie.it

Spread tocca minimi sotto i 70 punti: livelli più bassi da fine 2009 - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Riporta teleborsa.it

Spread sotto 70 punti, mai così basso dal 2009: il calo record in Europa del rendimento dei Btp - Non accadeva da novembre del 2009 che ci fosse tanta poca distanza tra il rischio Italia e il rischio Germania segnato sul termometro dello spread che misura i rendimenti dei titoli di Stato ... ilmessaggero.it scrive

Btp, cosa cambia con lo spread a quota 70: gli effetti per le famiglie. Domande e risposte - Il rendimento oscilla intorno al 3,4%, secondo gli analisti potrebbe scendere al 3,20% a fine ’26 ... Riporta msn.com

BTp: spread chiude in calo a 70 punti e aggiorna minimi da oltre 15 anni - Rendimento decennale scende al 3,44% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com