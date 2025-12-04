Lo sport veicolo di inclusione sociale | l' approfondimento del Cpo dell’ordine degli avvocati e UniRC

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si è tenuto a Palazzo Zani, il convegno "Lo Sport quale veicolo di inclusione sociale - Aspetti giuridici e metodologici", organizzato congiuntamente dal Comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità si è tenuto, ieri 3 dicembre 2025 a Palazzo Zani, il convegno dal titolo "Lo Sport quale veicolo di inclusione sociale – Aspetti

