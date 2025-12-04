Si chiama Fireball extreme challenge ed è stato ideato, sviluppato e promosso a livello internazionale da un friulano. Il suo creatore, Max Bartoli, lo definisce “l'unico sport che garantisce il 100 per cento di pari opportunità sul campo da gioco”: le regole, sostiene, sono “progettate per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Lo sport nato da un friulano che ha una Coppa del mondo a Lignano