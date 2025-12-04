Lo skate park San Giacomo riapre dopo rinvii per danneggiamenti
Dopo alcuni slittamenti dovuti a danneggiamenti da parte di ignoti vandali, lo skate park di San Giacomo riaprirà la prossima settimana. Lo conferma al telefono l’assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, precisando che “se non fosse stato danneggiato sarebbe già aperto”. La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
