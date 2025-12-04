Alle prime melodie dell’iconica “Memories”, una delle canzoni del famoso anime One Piece, la musica si è fermata. Luci spente, strappo del microfono. L’artista è invitata a scendere in malo modo dal palcoscenico. La scena surreale è accaduta a Shanghai durante un concerto dal vivo della cantante giapponese Maki Otsuki, famosa per la sua interpretazione delle canzoni dell’anime One Piece. E il motivo dell’insolita interruzione sono le tensioni geopolitiche tra Cina e Giappone per Taiwan. Il video del momento in cui Maki Otsuki lascia il concerto è diventato virale sui social network. La sorpresa del pubblico, e lo stupore dell’artista, sono in primo piano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo scontro Tokyo-Pechino è anche pop