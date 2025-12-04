Lo scoglio del congresso Pd nuovamente spaccato

Non c’è pace nel Partito democratico pratese capace di regalare sempre colpi di scena sul palcoscenico politico cittadino. Quando sembrava fatta per il percorso di "rigenerazione" al posto del congresso anticipato (negato dalla segreteria regionale), seppur con mal di pancia in via di guarigione, ecco spuntare la novità. Nella riunione della direzione dem di martedì sera è stata registrata una nuova spaccatura che porterà il segretario regionale Emiliano Fossi a sondare col Nazareno la possibilità di portare avanti comunque l’ipotesi congresso. Da fare eventualmente tra febbraio e marzo. In direzione non sono stati votati i documenti presentati "per non farsi male" si dice all’indomani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo scoglio del congresso. Pd nuovamente spaccato

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Amo le triglie di scoglio - Andrea Camilleri si racconta” presentato a #cori. Un pubblico curioso e partecipe ha seguito ogni parola del racconto di @brunoluvera, che ha dialogato con il giornalista Alessandro Panigutti. @molino7cento @vincenzomollica #libri - facebook.com Vai su Facebook

Lo scoglio del congresso. Pd nuovamente spaccato - Salta l’accordo per il percorso partecipativo. Secondo msn.com

Pd, la tentazione del congresso per blindare la segretaria tra i dubbi dei fedelissimi - Slitta l’assemblea di fine anno: l’ipotesi di un voto anticipato sulla guida del partito per rafforzare l’attuale leadership ... repubblica.it scrive

Dopo le Elezioni Regionali nel Pd a Napoli si litiga: scontro su segretario e congresso provinciale - Dopo le elezioni regionali in Campania (andate bene) nel Partito Democratico di Napoli si riaccendono le lotte interne per il congresso metropolitano ... Secondo fanpage.it

Pd verso la resa dei conti, dissidi interni e un congresso anticipato per blindare la leadership di Elly Schlein - Nel buen retiro di Montepulciano, dove il Pd ha provato a ricompattarsi intorno alla sua segretaria, almeno formalmente (perché sono davvero in pochi a credere che il correntone riunitosi sotto l’egid ... Da affaritaliani.it

La nuova corrente del PD spiegata agli esseri umani - Serve a sostenere Elly Schlein, ma anche un po' no, e poi non è nemmeno proprio una corrente: cominciamo da capo ... Da ilpost.it

Pd, il nuovo correntone blinda Schlein. Lei apre ai riformisti: «Sì alle loro proposte» - ROMA Si dice d’accordo con chi vuole «allargare la maggioranza» del Pd, e assicura «spazio» alle proposte che arriveranno dai riformisti riuniti a Prato. Secondo ilgazzettino.it