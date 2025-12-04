Lo ha chiamato Modric l’ex compagno di squadra è pronto a dire sì al Milan

L’attenzione in casa Milan, come per molte altre squadre, è rivolta al calciomercato invernale e a quali potrebbero essere i colpi da chiudere per andare a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Siamo giunti ormai alle porte del calciomercato invernale con il Milan che sembra essere convinto su quelle che dovranno essere le mosse per sistemare la rosa. Modric chiama un ex compagno per il colpo del Milan (Ansa Foto) – tvplay.it La prima posizione in classifica, seppur con quattro squadre racchiuse in un solo punto, fa ben sperare in casa rossonera con la società che sembra intenzionata ad accontentare le richieste di Massimiliano Allegri per cercare di mettergli a disposizione un organico maggiormente competitivo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Lo ha chiamato Modric, l’ex compagno di squadra è pronto a dire sì al Milan

Altre letture consigliate

Modric, la frase sul Milan non passa inosservata: "Dopo il Real Madrid, un passo indietro..." - facebook.com Vai su Facebook

Leao - Portogallo Winter - Belgio Saelemaekers - Belgio Gabbia - Italia Ricci - Italia Maignan - Francia Nkunku - Francia Modric - Croazia Pavlovic - Serbia Athekame - SvizzeraU21 Bartesaghi - Itali Vai su X

Modric: "Quando mi ha chiamato il Milan avevo già tutto chiaro. Serie A dura fisicamente" - Il Milan ha abbracciato da pochi giorni il suo nuovo campione: Luka Modric è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero dopo la sua lunga, e vincente, esperienza al Real Madrid. Lo riporta tuttosport.com