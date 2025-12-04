ll cinquantesimo di ’Profondo rosso’ Anche Pesaro celebra il capolavoro

Anche Pesaro celebra il cinquantesimo anniversario del film Profondo Rosso e lo fa con un evento speciale, dove si fondono cinematografia e musica, in programma venerdì 12 dicembre, alle 21, al Teatro Sperimentale. Un appuntamento molto particolare, in cui la proiezione speciale del leggendario thriller di Dario Argento, di recente restaurato, sarà accompagnata dalla sonorizzazione live eseguita dalla formazione al completo dei Goblin di Claudio Simonetti di ritorno dalla loro tournée negli Stati Uniti. A seguire i Goblin si esibiranno suonando dal vivo le musiche delle colonne sonore di film di successo che li hanno resi celebri in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

