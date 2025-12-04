LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Paris prova a domare la mai amata Birds of Prey
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la discesa di Beaver Creek in tvstreaming – Quando partiranno gli azzurri – La cronaca della seconda prova cronometrata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa maschile di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi della Birds of Prey assisteremo a una gara aperta a qualsiasi risultato e in cui non sarà semplice per gli atleti interpretare le mutevoli condizioni del manto nevoso. Dominik Paris è tra gli sciatori più attesi di questo appuntamento. Messo alle spalle l’Opening di Copper Mountain in superG, Domme vuol esprimere tutto il proprio potenziale, sperando di sfruttare tutte le indicazioni che ha acquisito nelle due prove cronometrate a precedere questa gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
