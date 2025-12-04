LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt vicino alla vittoria Paris bene a metà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.42 Siamo convinti, amici di OA Sport, che i pettorali bassi siano stati avvantaggiati. Cochran-Siegle è secondo col n.4, Sejersted terzo col n.2. Poi Odermatt vince con qualsiasi numero, ma questo è un altro discorso. 19.42 Bennett 18° a 2.20. 19.39 L'austriaco Stefan Babinsky finisce anche dietro Schieder: 14° a 1.66. Tocca all'americano Bryce Bennett. 19.38 Alexander non brilla ed è nono a 1.27. La vittoria n.48 in carriera per Odermatt, quinta in discesa, sembra oggettivamente ipotecata. 19.36 Non una buona prova per Schieder.

