19.58 Dominik Paris a RaiSport: " Abbastanza bene, su questa pista ho sempre fatto fatica. Non sono lontanissimo, questo è buono. C'è qualche piccolo dettaglio da mettere a posto. Poi sulle nevi europee la situazione sarà diversa ". 19.57 Il francese Blaise Giezendanner è 25° a 2.50. Cielo più velato rispetto all'inizio della gara. 19.56 Il francese Maxence Muzaton è 13° a 1.44, appena 0.03 davanti a Schieder, che perde una posizione. 19.54 Lo sloveno Lars Roesti è 24° a 3.20. Adesso fare il tempo è davvero difficile. L'intensità del vento è aumentata nella parte alta.

LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt assapora il successo, Paris può sorridere