LIVE Sci alpino discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt assapora il successo Paris può sorridere

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.58 Dominik Paris a RaiSport: “ Abbastanza bene, su questa pista ho sempre fatto fatica. Non sono lontanissimo, questo è buono. C’è qualche piccolo dettaglio da mettere a posto. Poi sulle nevi europee la situazione sarà diversa “. 19.57 Il francese Blaise Giezendanner è 25° a 2.50. Cielo più velato rispetto all’inizio della gara. 19.56 Il francese Maxence Muzaton è 13° a 1.44, appena 0.03 davanti a Schieder, che perde una posizione. 19.54 Lo sloveno Lars Roesti è 24° a 3.20. Adesso fare il tempo è davvero difficile. L’intensità del vento è aumentata nella parte alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino discesa beaver creek 2025 in diretta odermatt assapora il successo paris pu242 sorridere

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt assapora il successo, Paris può sorridere

News recenti che potrebbero piacerti

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt vicino alla vittoria, Paris bene a metà - 53 I pettorali dei prossimi italiani: 30 Mattia Casse, 32 Guglielmo Bosca, 37 ... Si legge su oasport.it

live sci alpino discesaCoppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a Beaver Creek: risultati e classifica di discesa, super G e slalom gigante maschile LIVE - Seconda tappa di Coppa del mondo 2025 – 2026 negli Stati Uniti per lo sci alpino maschile: scopri i risultati di discesa, super G e slalom gigante maschile. olympics.com scrive

live sci alpino discesaA che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Beaver Creek, programma, streaming - Oggi, giovedì 4 dicembre, sarà il giorno della discesa sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Riporta oasport.it

live sci alpino discesaCoppa del Mondo, Marco Odermatt domina la discesa libera di Beaver Creek - Siegle e di sessantanove centesimi il norvegese Sejersted ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Coppa del mondo di sci, discesa libera maschile a Beaver Creek in diretta - Alle 19 al via la discesa libera di Beaver Creek, primo appuntamento stagionale nella disciplina in coppa del mondo. sport.sky.it scrive

live sci alpino discesaLIVE! Discesa maschile Beaver Creek Coppa del Mondo 2025-2026: Odermatt e gli svizzeri favoriti, presente Kilde, Paris guida gli azzurri - 2026 a Beaver Creek, in Colorado, sulla pista "Birds of Prey" accorciata causa meteo. eurosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Discesa